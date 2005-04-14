Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 114

TelenovelaStaffel 8Folge 9vom 14.04.2005
Folge 114

Folge 114Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 9: Folge 114

42 Min.Folge vom 14.04.2005Ab 6

Bianca fasst Vertrauen zu Eddie und beichtet ihm ihre unglückliche Liebe zu Oliver. Eddie ist schockiert, weil er Oliver und Judith immer für ein glückliches Paar gehalten hat. Als Ariane erfährt, dass Katy als Pascals persönliche Assistentin eingestellt wurde, macht sie Alexander eine Szene. Sturzbetrunken wankt sie ins Fisch for Fun. Oliver holt seine Mutter besorgt ab und bringt sie nach Hause. Zur selben Zeit grillen Denise, Sofia, Heiko und Sven im Park von Gut Wellinghoff Maronen und stoßen mit Glühwein auf ihre Freundschaft an.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen