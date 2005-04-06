Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 108

TelenovelaStaffel 8Folge 3vom 06.04.2005
Folge 108

Folge 108Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 3: Folge 108

43 Min.Folge vom 06.04.2005Ab 6

Bianca widersteht weiterhin Pascals körperlichen Annäherungsversuchen. Ariane ohrfeigt im betrunkenem Zustand Alexander. Der beherzigt Olivers Rat, mit Ariane geduldig zu sein und bringt sie liebevoll ins Bett. Unterdessen hat Helga auf Eddies Drängen hin zu dem Vater ihres Kindes wieder Kontakt aufgenommen und ihm ein Ultraschallbild geschickt. Bewegt berichtet sie, dass er vor Rührung über das Bild geweint hat. Als Pascal Bianca verführen will, gelingt es Katy durch einen Trick, die beiden davon abzuhalten. Statt dessen verabredet sie sich mit Pascal in der Stadtwohnung und feiert mit ihm seine "Inthronisierung" in der Wellinghoff-Bank. Als sie sich leidenschaftlich küssend auf dem Boden wälzen, platzt Bianca unverhofft herein.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen