Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 111

TelenovelaStaffel 8Folge 6vom 11.04.2005
Folge 111

Folge 111Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 6: Folge 111

42 Min.Folge vom 11.04.2005Ab 6

Pascal gibt seine Trennung von Bianca offiziell bekannt. Er und Katy machen sich Sorgen, dass Oliver angesichts dessen, dass Bianca wieder Single ist, doch nicht nach Brasilien gehen könnte. Bianca jedoch gibt Oliver zu verstehen, dass sie trotz ihrer Entlobung keine Affäre mehr mit ihm unterhalten möchte. Danach fühlt sie sich einsam und erschöpft. Bei eisiger Kälte setzt sie sich auf eine Parkbank und bleibt dort sitzen. Da sie allen vorgegaukelt hat, sie fahre nach Mallorca, sucht niemand nach ihr. Zufällig findet Eddie Bianca, die kaum mehr reagieren kann, als er sie anspricht.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen