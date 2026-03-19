Staffel 1Folge 1vom 19.03.2026
BÖsterreich (1/10): Inländer-Taxler und TierhasserJetzt kostenlos streamen
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Folge 1: BÖsterreich (1/10): Inländer-Taxler und Tierhasser
26 Min.Folge vom 19.03.2026
Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader auf einer Tour de Force durch die schattigen Seiten des Landes am Strome. Ein humorvolles Sightseeing in den emotionalen Hinterhöfen einer "Insel der Seligen" im Herzen Europas. In der ersten Folge lernt man ein Brüderpaar kennen, das das Liebesverlangen von Senioren mit Bustouren befriedigt; eine Tierärztin, die vielleicht etwas gegen Tiere hat; einen Taxiräuber, der vielleicht seinen Beruf wechseln sollte und einen Sandler, der vielleicht ein Zauberer aus Hogwarts ist. Bildquelle: ORF/SUPERFILM
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