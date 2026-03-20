Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
BÖsterreich

BÖsterreich (2/10): Latex-Lover und Himmelsstürmer

ORF1Staffel 1Folge 2vom 20.03.2026
BÖsterreich (2/10): Latex-Lover und Himmelsstürmer

BÖsterreich (2/10): Latex-Lover und HimmelsstürmerJetzt kostenlos streamen

BÖsterreich

Folge 2: BÖsterreich (2/10): Latex-Lover und Himmelsstürmer

27 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Neuerlich reißen die Herren Ofczarek und Palfrader dem "BÖsterreicher“"die Maske vom Gesicht, indem sie selbst in verschiedensten Masken auftreten. Z.B. als Deutsche Studenten, die als pakistanische Zeitungsverkäufer ihr Geld verdienen müssen; oder als Besucher eines Swingerclubs mit Nummernzetteln im Wartezimmer; und schließlich gerät der Verkäufer einer spirituellen Zeitschrift ausgerechnet an den PR-Manager Gottes! Bildquelle: ORF/SUPERFILM

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

BÖsterreich
ORF1
BÖsterreich

BÖsterreich

Alle 1 Staffeln und Folgen