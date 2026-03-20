BÖsterreich (2/10): Latex-Lover und HimmelsstürmerJetzt kostenlos streamen
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Folge 2: BÖsterreich (2/10): Latex-Lover und Himmelsstürmer
27 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Neuerlich reißen die Herren Ofczarek und Palfrader dem "BÖsterreicher“"die Maske vom Gesicht, indem sie selbst in verschiedensten Masken auftreten. Z.B. als Deutsche Studenten, die als pakistanische Zeitungsverkäufer ihr Geld verdienen müssen; oder als Besucher eines Swingerclubs mit Nummernzetteln im Wartezimmer; und schließlich gerät der Verkäufer einer spirituellen Zeitschrift ausgerechnet an den PR-Manager Gottes! Bildquelle: ORF/SUPERFILM
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