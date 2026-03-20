BÖsterreich (5/10): Politiker und VerbrecherJetzt kostenlos streamen
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Folge 5: BÖsterreich (5/10): Politiker und Verbrecher
29 Min.Folge vom 20.03.2026
Der Herr Minister und sein - noch - untergebener Beamter planen einen Coup: das Alpinzentrum Burgenland! Zur Durchsetzung des Plans sind allerdings ein paar ungewöhnliche Vorkehrungen nötig. Ein weiterer Schauplatz ist das Café Bauchstich, wo die Haute Volée der Wiener Unterwelt verkehrt. Eindringlinge, wie ein fehlgeleiteter deutscher Tourist, werden mit ausgesuchter Höflichkeit um die Ecke gebracht. Bidlquelle: ORF/SUPERFILM/Nadja Berke
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