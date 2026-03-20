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BÖsterreich (4/10): Katholiken und Geiseln

ORF1Staffel 1Folge 4vom 20.03.2026
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Folge 4: BÖsterreich (4/10): Katholiken und Geiseln

24 Min.Folge vom 20.03.2026

Der Alltag eines biederen österreichischen Ehepaars ist unerquicklich langweilig. Da bringt auch ein von ihnen frisch entführter Mann nicht viel Abwechslung. Und dann läuft ihnen der auch noch davon; dabei rennt er einem Kollegen in die Arme, dem Jugendseelsorger Gisbert. Der muss aber dringend in seine Seelsorgestunde, wo er die Kinder nach den schlimmsten Leiden von Märtyrern abprüft. Ein deutsches Touristenpaar besucht indes das Austro-Historyland. Letzter Schauplatz ist eine Vernissage, bei der zwei Kritiker nach und nach selber in Aktionismus verfallen. Bildquelle: ORF

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