BÖsterreich (3/10): Leberkas- und KebabsüchtlerJetzt kostenlos streamen
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Folge 3: BÖsterreich (3/10): Leberkas- und Kebabsüchtler
28 Min.Folge vom 20.03.2026
Probealarm in einer Schule und auch gleich im benachbarten Pensionistenheim: Chaos ist die Folge. Manche flüchten sich zu einem Kebabstand, dessen Inhaber gleichzeitig eine Sexhotline betreibt. Gleich daneben wird die neue große Volkskrankheit "Leberkäse-Sucht" in einem teuren Sanatorium behandelt, das eine Beamtin um öffentliche Unterstützung ersucht; mit allen Mitteln! Bildquelle: ORF/Ingo Pertramer
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