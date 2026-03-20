BÖsterreich (6/10): Lebemänner und PenisneiderJetzt kostenlos streamen
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Folge 6: BÖsterreich (6/10): Lebemänner und Penisneider
28 Min.Folge vom 20.03.2026
Ein Lehrer kämpft mit der Undiszipliniertheit seiner Schüler und der Tatsache, dass er ständig mit seinem Zwillingsbruder verwechselt wird. Dieser ist dummerweise Verbrecher, gerät aber bei einer alten Dame an die Falsche. Ein Psychiater diagnostiziert, dass sein Patient Angst vor Penisverlust hätte, scheint aber selbst dieses Problem sehr massiv zu haben. Schließlich trifft der Lehrer auf einem Weihnachtsmarkt einen Schulfreund, der peinlicherweise ein "Krocha" geblieben ist. Bildquelle: ORF/Superfilm/Ingo Pertramer
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