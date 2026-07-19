Der Mann mit dem KnochenJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 18: Der Mann mit dem Knochen
42 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Der Taucher Ted Macy wird tot aufgefunden. In seiner Hand befindet sich ein Stück Knochen. Bones und ihr Team stellen fest, dass es sich um einen Fingerknochen handelt, der 300 Jahre alt ist ...
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
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