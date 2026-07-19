Bones - Die Knochenjägerin
Folge 20: Der Krebs im Knochen
42 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Die Tochter von FBI-Direktor Cullen leidet an einer seltenen Krebsart. Dr. Brennan wundert sich, dass das junge Mädchen ohne Fremdeinwirkung erkrankt ist. Sie bittet Cullen, die Krankenakte einsehen zu dürfen - und kommt prompt Ungereimtheiten auf die Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen