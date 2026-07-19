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Bones - Die Knochenjägerin

Der Krebs im Knochen

ATV 2Staffel 1Folge 20vom 19.07.2026
Der Krebs im Knochen

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 20: Der Krebs im Knochen

42 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Die Tochter von FBI-Direktor Cullen leidet an einer seltenen Krebsart. Dr. Brennan wundert sich, dass das junge Mädchen ohne Fremdeinwirkung erkrankt ist. Sie bittet Cullen, die Krankenakte einsehen zu dürfen - und kommt prompt Ungereimtheiten auf die Spur ...

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