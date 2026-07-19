Die Frau aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 22: Die Frau aus der Vergangenheit
42 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Zack arbeitet an der Identifizierung unbekannter Überreste, die in der Knochenkammer des Instituts lagern, und Angela rekonstruiert das Gesicht am Computer. Als Dr. Brennan auf Angeleas Bildschirm blickt, verliert sie fast die Fassung: Die Unbekannte, die von ihrem Team identifiziert wurde, ist ihre seit Jahren verschollene Mutter.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen