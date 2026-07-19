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Bones - Die Knochenjägerin

Die Frau aus der Vergangenheit

ATV 2Staffel 1Folge 22vom 19.07.2026
Die Frau aus der Vergangenheit

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 22: Die Frau aus der Vergangenheit

42 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Zack arbeitet an der Identifizierung unbekannter Überreste, die in der Knochenkammer des Instituts lagern, und Angela rekonstruiert das Gesicht am Computer. Als Dr. Brennan auf Angeleas Bildschirm blickt, verliert sie fast die Fassung: Die Unbekannte, die von ihrem Team identifiziert wurde, ist ihre seit Jahren verschollene Mutter.

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