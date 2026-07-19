Kein Mann in der LeichenhalleJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 19: Kein Mann in der Leichenhalle
41 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Dr. Brennan ist während ihres Urlaubs in New Orleans und hilft bei der Identifikation der Opfer des Hurrikans Katrina. Nach dem Abendessen mit ihrem Kollegen Graham hat sie einen Filmriss; ihr fehlt ein kompletter Tag. Sie erinnert sich lediglich daran, dass sie kurz vor der Verabredung mit Graham an einer unbekannten Leiche gearbeitet hat.
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen