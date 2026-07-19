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Bones - Die Knochenjägerin

Kein Mann in der Leichenhalle

ATV 2Staffel 1Folge 19vom 19.07.2026
Kein Mann in der Leichenhalle

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Bones - Die Knochenjägerin

Folge 19: Kein Mann in der Leichenhalle

41 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Dr. Brennan ist während ihres Urlaubs in New Orleans und hilft bei der Identifikation der Opfer des Hurrikans Katrina. Nach dem Abendessen mit ihrem Kollegen Graham hat sie einen Filmriss; ihr fehlt ein kompletter Tag. Sie erinnert sich lediglich daran, dass sie kurz vor der Verabredung mit Graham an einer unbekannten Leiche gearbeitet hat.

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