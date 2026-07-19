Der Soldat auf dem GrabJetzt kostenlos streamen
Bones - Die Knochenjägerin
Folge 21: Der Soldat auf dem Grab
43 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Auf dem Arlington Nationalfriedhof wird eine verbrannte Leiche gefunden - auf dem Grab eines im Irak gefallenen Soldaten. Dr. Brennan kann die Leiche des Brandopfers identifizieren und beweisen, dass der Tote ermordet wurde.
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Alle Staffeln im Überblick
Bones - Die Knochenjägerin
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1-12: Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen