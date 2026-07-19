Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bones - Die Knochenjägerin

Der Soldat auf dem Grab

ATV 2Staffel 1Folge 21vom 19.07.2026
Der Soldat auf dem Grab

Der Soldat auf dem GrabJetzt kostenlos streamen

Bones - Die Knochenjägerin

Folge 21: Der Soldat auf dem Grab

43 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Auf dem Arlington Nationalfriedhof wird eine verbrannte Leiche gefunden - auf dem Grab eines im Irak gefallenen Soldaten. Dr. Brennan kann die Leiche des Brandopfers identifizieren und beweisen, dass der Tote ermordet wurde.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bones - Die Knochenjägerin
ATV 2
Bones - Die Knochenjägerin

Bones - Die Knochenjägerin

Alle 2 Staffeln und Folgen