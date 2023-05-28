Border Control: Italiens Grenzschützer
Folge vom 28.05.2023: Episode 11
44 Min.Folge vom 28.05.2023Ab 12
Rund elf Millionen Passagiere werden pro Jahr am Flughafen von Venedig abgefertigt. Und die Beamten und Beamtinnen des Zolls und der Guardia di Finanza haben die schwierige Aufgabe, die Reisenden herauszufiltern, die etwas Illegales transportieren. Bei einem Mann, der mit der Maschine aus Istanbul gelandet ist, lenkt der üble Geruch eines Gepäckstücks die Grenzschützer auf die richtige Spur. Im Hafen von Genua wird unterdessen ein Fahrzeug kontrolliert, das mit der Fähre aus Tunesien angekommen ist. Denn das Benehmen der Insassen schürt Misstrauen.
