Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 15.03.2025: Episode 6
41 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12
Die Grenzschützer haben einen Hinweis bekommen. Am Stockholmer Flughafen Arlanda schmuggelt möglicherweise jemand Drogen. Deshalb fangen Zollbeamte den verdächtigen Passagier aus den Niederlanden am Kontrollpunkt ab. Bei einem Wischtest werden in einem Koffer des Reisenden Spuren von Kokain festgestellt. Für eine zufällige Berührung ist der Wert eigentlich zu hoch. In der schwedischen Hauptstadt strapaziert zudem eine psychisch labile Person das Nervenkostüm des Sicherheitspersonals. Die Beamten haben nicht zum ersten Mal mit dem Mann zu tun.
