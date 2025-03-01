Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 01.03.2025: Episode 1
41 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 6
Das Einsatzgebiet der Grenzpolizei ist breit gefächert. Die Männer und Frauen sorgen auch dafür, das gesuchte Personen das Land nicht über die Flughäfen verlassen. In dieser Folge von „Border Control“ halten die Beamten an den Kontrollpunkten in der Hauptstadt Stockholm nach einem mutmaßlichen Missetäter Ausschau, der unter Mordverdacht steht. Und an der Fähre in Helsingborg wird die Fracht eines Lkws aus Spanien durchleuchtet. Das Vehikel hat angeblich Chipstüten und Nüsse geladen. Doch in den Kartons findet der Zoll 350 Kilo Haschisch und Marihuana.
