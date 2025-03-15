Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 15.03.2025: Episode 5
41 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 6
Grenzschützer nehmen am Taxistand des Stockholmer Flughafens eine auffällige Person in Gewahrsam. Der Mann im Fliegeroverall wirkt sehr labil. Er trägt laut eigener Aussage Waffen bei sich – angeblich um sich zu schützen. Bei der Durchsuchung stellen die Beamten unter anderem eine acht Zentimeter lange Klinge sicher. Auf der Öresundbrücke kontrolliert das Sicherheitspersonal unterdessen den ankommenden Verkehr aus Dänemark. Dabei erregt in einem Fahrzeug eine Fernbedienung Verdacht. Denn damit lässt sich möglicherweise ein Geheimfach öffnen.
