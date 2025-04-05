Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 05.04.2025: Episode 12
41 Min.Folge vom 05.04.2025Ab 12
In Äthiopien und Somalia ist Kath eine Alltagsdroge. Aber in Schweden fällt die Pflanze, deren Wirkstoff Cathin einen amphetaminartigen Rausch auslöst, unter das Betäubungsmittelgesetz. Kooperiert der Passagier, in dessen Koffer die Substanzen gefunden wurden, mit dem Zoll, weil er auf Strafminderung hofft? In Trelleborg reagiert der Fahrer eines Transporters ungehalten. Der Mann ist genervt, weil er so lange warten muss. Oder hat sein Verhalten Methode? Und die Grenzpolizei fühlt einem säumigen Schuldner auf den Zahn. Sind die Wertgegenstände des Mannes echt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.