Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 11

DMAXFolge vom 05.04.2025
Episode 11

Episode 11Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 05.04.2025: Episode 11

41 Min.Folge vom 05.04.2025Ab 12

Einem Zollbeamten fallen am Flughafen zwei verdächtige Personen auf. Die beiden Männer scheinen sich zu kennen, aber vor dem Kontrollpunkt trennen sich ihre Wege. Gibt es dafür einen besonderen Grund? Bei der Befragung durch das Sicherheitspersonal verstricken sich die Passagiere in Widersprüche. Die Grenzpolizei nimmt derweil einen Betrunkenen in Gewahrsam, der sich in einer Toilette versteckt. Der Mann ist obdachlos und hat mit psychischen Problemen zu kämpfen. Und auf der Öresundbrücke kommen bei einer Fahrzeugkontrolle mehrere Messer zum Vorschein.

Alle verfügbaren Folgen