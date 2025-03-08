Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 4

DMAXFolge vom 08.03.2025
Episode 4

Episode 4Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 08.03.2025: Episode 4

41 Min.Folge vom 08.03.2025

Keine Kleidung, keine Schuhe, kein Kulturbeutel: Stattdessen findet die Zollbeamtin in einem Koffer am Stockholmer Flughafen nur frisches Obst und Gemüse, das man aus Nicht-EU-Ländern nicht nach Schweden einführen darf. Der Passagier spricht nur arabisch, aber das ändert nichts an der Sachlage. Der Mann hätte sich vorher über die geltenden Regeln informieren müssen. Und in Helsingborg machen sich die Insassen eines Transporters durch eklatante Erinnerungslücken verdächtig. Die Reisenden haben in Deutschland eine große Menge Alkohol eingekauft.

Alle verfügbaren Folgen