Border Patrol Australia
Folge 1: Der irische Strahlemann
23 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12
Heute wird ein Drogenspürhund bei einem Vietnamesen fündig, der auf den ersten Blick nur Mondkuchen im Gepäck hat. Außerdem gerät ein Ire ins Visier der Beamten. Wie sich herausstellt, kennt man den jungen Mann aus dem Fernsehen. Doch der Strahlemann hat keine ganz so reine Weste wie man auf den ersten Blick vermutet ...
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
12
Copyrights:© Cineflix International