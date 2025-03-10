Border Patrol Australia
Folge 11: Model auf Abwegen
23 Min.Folge vom 10.03.2025Ab 12
Diesmal überprüft der Grenzschutz in Melbourne eine Touristin aus Taiwan, die mit einem Urlaubsvisum einreisen möchte. Ihre Angaben sind äußerst mysteriös. Die Beamten finden heraus, dass die Frau kürzlich in Kanada als Model gearbeitet hat, obwohl sie dort angeblich nur Urlaub machen wollte. Außerdem: Ein Passagier hat nach einer kurzen Vietnam-Reise ungewöhnlich viel Gepäck dabei. Um sich zu erklären, tischt der Mann den Beamten eine unglaubwürdige Geschichte auf.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International