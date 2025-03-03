Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Getrocknete Reptilien

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 7vom 03.03.2025
Getrocknete Reptilien

Getrocknete ReptilienJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 7: Getrocknete Reptilien

23 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12

Eine Mutter von vier Kindern hat etliche Flaschen Shampoo dabei. Doch der Inhalt ist steinhart. Als die Grenzbeamten die Substanz näher untersuchen, finden sie jede Menge Drogen. Außerdem: Ein Paket aus Ghana stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Biosicherheit dar.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 6 Staffeln und Folgen