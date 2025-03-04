Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Der philippinische Masseur

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 4vom 04.03.2025
Der philippinische Masseur

Der philippinische MasseurJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 4: Der philippinische Masseur

24 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12

Eine Gruppe junger Reisender tischt den Beamten eine seltsame Geschichte auf. Möglicherweise handelt es sich hier um einen spektakulären Schmuggler-Fang. Ein philippinischer Masseur will angeblich nur Urlaub in Australien machen. Doch die Beamten haben Zweifel an seiner Aussage.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 6 Staffeln und Folgen