Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Tierisches aus Japan

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 10vom 04.03.2025
Tierisches aus Japan

Tierisches aus JapanJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 10: Tierisches aus Japan

22 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12

Am Flughafen von Sydney kontrollieren die Grenzschutzbeamten eine Frau aus Estland, die ein verdächtiges Gepäckstück bei sich hat. Angeblich will sie in Australien Urlaub machen, doch ihre Reisedetails sind etwas ungewöhnlich. Sie tischt den Beamten schließlich eine fadenscheinige Ausrede auf. Außerdem: Im internationalen Postzentrum von Sydney kommt ein Paket mit einem erschreckenden Inhalt an.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 6 Staffeln und Folgen