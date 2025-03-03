Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Viereinhalb Kilo Schokolade

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 2vom 03.03.2025
Viereinhalb Kilo Schokolade

Viereinhalb Kilo SchokoladeJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 2: Viereinhalb Kilo Schokolade

22 Min.Folge vom 03.03.2025Ab 12

Ein Passagier erregt die Aufmerksamkeit der Beamten: Er riecht nach Fäkalien ... Außerdem wird eine französische Nanny befragt. Sie gibt an, freiwillig auf einem Bauernhof arbeiten zu wollen, doch diese Geschichte wird schnell widerlegt ...

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 6 Staffeln und Folgen