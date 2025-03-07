Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Die internationale Verbrecherbande

ProSieben MAXXStaffel 13Folge 9vom 07.03.2025
Die internationale Verbrecherbande

Die internationale VerbrecherbandeJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 9: Die internationale Verbrecherbande

22 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 12

Die australische Küstenwache verfolgt ein illegales Fischerboot in der Nähe des streng geschützten Great Barrier Reefs. Wie sich herausstellt, sind die Ermittler einer internationalen Verbrecherbande auf den Fersen. Ein Spürhund wittert einen verbotenen Gegenstand in der Gesäßtasche eines Inders. Der Passagier gibt sich ahnungslos, doch der Inhalt seines Koffers macht die Beamten stutzig.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 5 Staffeln und Folgen