Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 12: Die Marihuana-Omas
42 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12
An der Ambassador Bridge werden zwei ältere Damen überprüft, deren Auto verdächtig riecht. Offenbar wurde darin Marihuana konsumiert, weshalb der Wagen sorgfältig durchsucht wird. An der World Trade Bridge kommt ein Sattelzug an, der angeblich nur Tequila transportiert. Doch das scheint nicht das einzige Rauchmittel zu sein, das der Auflieger enthält.
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Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited