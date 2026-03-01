Delikatessen aus MexikoJetzt kostenlos streamen
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 9: Delikatessen aus Mexiko
42 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
An der McAllen-Hidalgo International Bridge wird ein Autofahrer angehalten, der vorgibt, in Mexiko Süßigkeiten für eine Party gekauft zu haben. Doch die Beamten stoßen auf ganz andere Mitbringsel. Der Landwirtschaftsexperte Officer Houle untersucht Schiffscontainer auf einen möglichen Befall invasiver Spezies, die eine Gefahr für die amerikanische Landwirtschaft darstellen könnten. An der Camino Real International Bridge haben es die Beamten mit Delikatessen aus Mexiko zu tun.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited