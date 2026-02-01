Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Folge 7: Kalte Füße
42 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12
Ein Mann bekommt kurz vor seiner Einreise in die Vereinigten Staaten kalte Füße und sprintet zurück Richtung Mexiko. In einer großen Lieferung von Säcken mit Marmorzierkieseln entdecken die Beamten Crystal Meth. Am Ende können sie fast 450 Kilogramm der verheerenden Droge sicherstellen. Ein mexikanisches Ehepaar will mit frisch gefangenen Karpfen in die USA einreisen.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited