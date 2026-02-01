Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Kalte Füße

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 7vom 22.02.2026
Kalte Füße

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 7: Kalte Füße

42 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Ein Mann bekommt kurz vor seiner Einreise in die Vereinigten Staaten kalte Füße und sprintet zurück Richtung Mexiko. In einer großen Lieferung von Säcken mit Marmorzierkieseln entdecken die Beamten Crystal Meth. Am Ende können sie fast 450 Kilogramm der verheerenden Droge sicherstellen. Ein mexikanisches Ehepaar will mit frisch gefangenen Karpfen in die USA einreisen.

