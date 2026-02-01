Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Stinkwanzen-Salsa

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 5vom 08.02.2026
Stinkwanzen-Salsa

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Folge 5: Stinkwanzen-Salsa

42 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Ein Ehepaar aus Mexiko wird mit einem Sack voller Stinkwanzen entdeckt. Die Zollbeamten erfahren, dass man aus den Krabbeltierchen eine Salsa kochen kann, die in Teilen des Landes als Delikatesse gilt. In einem Tieflader wurde buchstäblich tiefgestapelt. Unter der Ladefläche entdecken Beamte ganze 60 Pakete mit Kokain. Und: Ein Mann, der zum Day Drinking in Mexiko war, erlebt auf der Rückreise eine unliebsame Überraschung.

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

