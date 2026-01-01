Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der 500-Dollar-Joint

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 2vom 11.01.2026
Folge 2: Der 500-Dollar-Joint

42 Min.Folge vom 11.01.2026Ab 12

An der Juárez-Lincoln Bridge bereitet sich eine Eliteeinheit auf die Überstellung eines Mannes vor, der im Zusammenhang mit einem Mord gesucht wird. An der World Trade Bridge in Laredo ist Officer Trevino Crystal-Meth-Dealern auf der Spur. In Progreso fällt einem Mann, der in Mexiko gefeiert hat und wieder nach Hause in die USA will, etwas aus der Tasche, das er den Grenzschützern lieber verheimlicht hätte.

ProSieben MAXX
