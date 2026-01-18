Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol USA - Einsatz an Mexikos Grenze

Ratten an Bord

ProSieben MAXX
Staffel 6
Folge 3
vom 18.01.2026
Folge 3: Ratten an Bord

42 Min.
Folge vom 18.01.2026
Ab 12

Ein völlig aufgelöster Mann gibt an, ein Kartell habe ihn mit Waffengewalt gestoppt und möglicherweise Drogen in seinem Wagen deponiert. Eine alleinerziehende Mutter wird mit einer großen Kokainlieferung im Kofferraum erwischt. Ein Paar aus Toronto will zu einer Techno-Party und hat Liquid-Ketamin im Handschuhfach.

ProSieben MAXX
