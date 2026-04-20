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Brooklyn Nine-Nine

Vernichten wir ein paar gute Jungs

NBCUniversalStaffel 2Folge 15vom 20.04.2026
Vernichten wir ein paar gute Jungs

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 15: Vernichten wir ein paar gute Jungs

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Die 99. Einheit darf an einer Anti-Terror Übung teilnehmen. Die anfängliche Freude darüber verfliegt schnell, als sie feststellen, dass sie lediglich die Rolle der Opfer einnehmen dürfen. Vor allem Jake ist enttäuscht, weshalb er sein Team überzeugt, mehr aus ihrem Part zu machen: Sie wollen zurückschlagen. Auf dem Revier sorgt währenddessen ein Persönlichkeitstest für Spannungen zwischen Captain Holt und Gina.

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