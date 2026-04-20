Wir spielen, um Amy verlieren zu sehenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 3: Wir spielen, um Amy verlieren zu sehen
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Die Detectives der 99. Einheit haben sturmfreie Bude, als Captain Holt und Terry außer Haus sind. Für das Team bedeutet das, dass es Zeit für die Jimmy-Jab-Games ist - einem Wettbewerb, bei dem sie in mehreren Disziplinen gegeneinander antreten müssen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen