Das ist nicht der Zimmerservice, das ist VerratJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 20: Das ist nicht der Zimmerservice, das ist Verrat
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Boyle ist überglücklich, als sein bester Freund Jake ihn zu einem Urlaub einlädt. Zu seiner Enttäuschung muss er aber feststellen, dass es dem Detective gar nicht um gemeinsame Ferien geht. Jake will lediglich einen ihm zuvor entwischten Kriminellen festnehmen. Zur gleichen Zeit möchte Captain Holt ein Abendessen mit Rosa, Marcus, Gina und Amy veranstalten - das läuft aber ganz anders als geplant.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen