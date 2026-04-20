Bis demnächst, Boss FlaschengeistJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 7: Bis demnächst, Boss Flaschengeist
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Captain Holt überträgt Jake die Verantwortung über das 99. Revier, da er mit Sergeant Jeffords bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilnimmt. Der Detective nutzt die Gelegenheit, um seinen eigenen Führungsstil durchzusetzen: Spaß soll für alle oberste Priorität haben. Jakes lockere Einstellung wird auf eine harte Probe gestellt, als eine seltsame Substanz auf der Wache gefunden wird - und das gesamte Revier abgeriegelt werden muss.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen