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Brooklyn Nine-Nine

Hören Sie auf, Insulaner zu essen!

NBCUniversalStaffel 2Folge 18vom 20.04.2026
Hören Sie auf, Insulaner zu essen!

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 18: Hören Sie auf, Insulaner zu essen!

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Jake ist überglücklich, als ihn sein Vater Roger Peralta besucht. Obwohl sein alter Herr ihn oft während seiner Kindheit allein gelassen hat, ist der Detective froh Zeit mit ihm verbringen zu können. Es kommt jedoch schnell der wahre Grund für das Treffen ans Licht: Roger wird für eine Straftat verdächtigt und braucht Jakes Hilfe, um seine Unschuld zu beweisen. Auf dem Revier hält Captain Holt währenddessen das Team mit einem scheinbar unlösbaren Rätsel auf Trab.

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