Er schafft alles und beklaut jedenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 4: Er schafft alles und beklaut jeden
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Es ist Halloween und für Jake steht seine jährliche Wette mit Captain Holt an. Bis Mitternacht hat der Detective Zeit, die Armbanduhr von Holt an sich zu nehmen. Zusammen mit dem Team und einem Taschendieb, glaubt Jake, den perfekten Plan zu haben.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
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