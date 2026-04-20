Niemand kann so arschkriechen wie ein BoyleJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 13: Niemand kann so arschkriechen wie ein Boyle
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Jake gewinnt Tickets für eine Kreuzfahrt und nimmt seine Freundin Amy mit zu einem wohlverdienten Urlaub. Doch Entspannung steht für die zwei nicht auf dem Programm, denn Doug Judy ist ebenfalls auf dem Schiff - und er braucht ihre Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen