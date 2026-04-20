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Brooklyn Nine-Nine

Der wahre König des 99.

NBCUniversalStaffel 3Folge 5vom 20.04.2026
Der wahre König des 99.

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 5: Der wahre König des 99.

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Es ist Halloween. Auf dem 99. Revier steht der jährliche Kampf zwischen Jake und Holt wieder bevor. Aufgeteilt in zwei Teams müssen sie versuchen, eine Krone aus dem Verhörzimmer zu stehlen. Nur Amy wird aus der Aktion ausgeschlossen, da Jake und Holt beide befürchten, dass sie sie für jeweils den anderen hintergehen würde.

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