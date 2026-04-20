Der wahre König des 99.Jetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 5: Der wahre König des 99.
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Es ist Halloween. Auf dem 99. Revier steht der jährliche Kampf zwischen Jake und Holt wieder bevor. Aufgeteilt in zwei Teams müssen sie versuchen, eine Krone aus dem Verhörzimmer zu stehlen. Nur Amy wird aus der Aktion ausgeschlossen, da Jake und Holt beide befürchten, dass sie sie für jeweils den anderen hintergehen würde.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen