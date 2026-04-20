Sie isst Oktopusbällchen und schläft auf dem BodenJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 3: Sie isst Oktopusbällchen und schläft auf dem Boden
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Als Boyle auf Genevieve trifft, ist es Liebe auf den ersten Blick. Viel Zeit haben die beiden aber nicht: Genevieve wird wegen Diebstahls festgenommen. Von ihrer Unschuld überzeugt, begibt sich Boyle mit Jake auf die Suche nach dem richtigen Täter.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen