Die Bohnen schlagen zurückJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 16: Die Bohnen schlagen zurück
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Eine Berühmtheit wurde ausgeraubt und Jake will den neuen Fall um jeden Preis bearbeiten. Als der Detective aber erfährt, dass es sich lediglich um einen Oboisten handelt, ist es schon zu spät: Seine laufenden Ermittlungen in einem weitaus spektakuläreren Fall wurden an die Kollegen Hitchcock und Scully übertragen. Zur gleichen Zeit versuchen Rosa, Amy und Gina, sich ihren größten Ängsten zu stellen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen