Tarantino-mäßig widerlich ermordetJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 20: Tarantino-mäßig widerlich ermordet
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Rosa und Pimento wollen in einer Woche heiraten. Während Rosa mit Amy, Gina und Boyle drei Brautjungfern hat, die alle ihre eigenen Partyideen durchsetzen wollen, geht es beim Junggesellenenabschied ihres Zukünftigen weniger lustig zu.
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Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen