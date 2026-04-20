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Brooklyn Nine-Nine

Das ist eine Hanswurst-Entscheidung

NBCUniversalStaffel 3Folge 7vom 20.04.2026
Das ist eine Hanswurst-Entscheidung

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Brooklyn Nine-Nine

Folge 7: Das ist eine Hanswurst-Entscheidung

21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Holt hat die Befürchtung, dass Jakes und Amys Beziehung ein Hindernis im Job sein könnte. Um dem Captain das Gegenteil zu beweisen, wollen sie trotzdem zusammen an einem Fall arbeiten - und merken schnell, dass Holt nicht ganz Unrecht hat. Auf dem Revier sorgt Charles währenddessen für Aufregung: Er hat das teure Auto des Captains zerkratzt, da der zu eng geparkt hat.

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