Das ist eine Hanswurst-EntscheidungJetzt kostenlos streamen
Brooklyn Nine-Nine
Folge 7: Das ist eine Hanswurst-Entscheidung
21 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Holt hat die Befürchtung, dass Jakes und Amys Beziehung ein Hindernis im Job sein könnte. Um dem Captain das Gegenteil zu beweisen, wollen sie trotzdem zusammen an einem Fall arbeiten - und merken schnell, dass Holt nicht ganz Unrecht hat. Auf dem Revier sorgt Charles währenddessen für Aufregung: Er hat das teure Auto des Captains zerkratzt, da der zu eng geparkt hat.
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Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen