Brooklyn Nine-Nine
Folge 23: Ikh nim lauf n dauk
22 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Bob Annderson wurde als Feind enttarnt und nun fehlen von ihm und Captain Holt jede Spur. Während die Detectives im Krankenhaus versuchen, Hinweise zum Aufenthaltsort der beiden zu finden, sind Figgis' Männer ihnen bereits dicht auf den Fersen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Brooklyn Nine-Nine
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen