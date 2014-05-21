Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Ein Blütentraum

TLCFolge vom 21.05.2014
Ein Blütentraum

Ein BlütentraumJetzt kostenlos streamen

Cake Boss: Buddys Tortenwelt

Folge vom 21.05.2014: Ein Blütentraum

23 Min.Folge vom 21.05.2014Ab 6

Bei einem Arztbesuch erfährt Buddy Valastro, dass er sich bald einer Operation unterziehen muss und in der Backstube unbedingt einen Gang herunterschalten sollte. Schlechte Nachrichten, denn der Cake Boss kann und will sein Team nicht im Stich lassen. Es stehen etliche Aufträge an, darunter eine riesige Blumen-Torte für die Philadelphia Flower Show. Buddy krempelt wie gewohnt die Ärmel hoch und riskiert seine Gesundheit.

Alle verfügbaren Folgen