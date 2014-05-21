Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 21.05.2014: Ein Blütentraum
23 Min.Folge vom 21.05.2014Ab 6
Bei einem Arztbesuch erfährt Buddy Valastro, dass er sich bald einer Operation unterziehen muss und in der Backstube unbedingt einen Gang herunterschalten sollte. Schlechte Nachrichten, denn der Cake Boss kann und will sein Team nicht im Stich lassen. Es stehen etliche Aufträge an, darunter eine riesige Blumen-Torte für die Philadelphia Flower Show. Buddy krempelt wie gewohnt die Ärmel hoch und riskiert seine Gesundheit.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.