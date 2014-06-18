Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 18.06.2014: Sofias Kommunion
23 Min.Folge vom 18.06.2014Ab 6
In „Carlo's Bakery“ herrscht große Aufregung, weil Buddys Tochter Sophia ihre Erstkommunion feiert und zu diesem Anlass eine ganz besondere Torte haben muss. Auch das örtliche Bowlingcenter möchte einen Motto-Kuchen à la Valastro und ruft damit den alten Sportsgeist in Buddy wach: Im Handumdrehen trommelt er das ehemalige Bäcker-Bowlingteam zusammen und zeigt der Konkurrenz, wo der Hammer hängt. Doch er hat nicht mit seinen Schwestern gerechnet, die jetzt ein eigenes Frauenteam bilden.
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Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.