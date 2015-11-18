Cake Boss: Buddys Tortenwelt
Folge vom 18.11.2015: Hektik am Valentinstag
22 Min.Folge vom 18.11.2015
In dieser Episode hat der „Cake Boss“ den Auftrag, eine gigantische Karnevalstorte für ein brasilianisches Restaurant in der Nachbarschaft zu backen. Dabei hofft er sehr, dass bei der Übersetzung ihrer portugiesischen Bestellung kein wichtiges Detail verloren gegangen ist. Zeitgleich hat der Stress rund um den Valentinstag begonnen, der die ganze Crew mächtig ins Schwitzen bringt. Aber nicht nur die Kundschaft möchte am Tag der Liebenden mit besonders ausgefallenen Ideen punkten: Auch Buddys kleiner Sohn Marco will das Herz seiner Angebeteten mit einer süßen Kreation erobern. Doch dafür braucht der Siebenjährige dringend Papas Hilfe.
Genre:Reality, Kochen, Unterhaltung
